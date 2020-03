Empoli – Le educatrici dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Empoli, per mantenere viva la relazione con i bambini e con le loro famiglie costrette a casa e per far sentire la loro vicinanza, hanno pensato di inviare ai genitori brevi video con saluti speciali, filastrocche, letture, racconti e qualsiasi altra cosa particolarmente gradita e familiare ai bambini. L’invio avviene via whatsapp alla rappresentante di classe che poi smista nella chat dei genitori il contributo.

“Stiamo vivendo giorni difficili e complicati in un clima in cui si respira preoccupazione e ansia dicono le educatrici – -. È in questi momenti che sentiamo la necessità di restare uniti e di condividere pensieri e emozioni. Anche per i bambini è una situazione strana; si trovano a dover vivere una quotidianità nuova e diversa in cui vengono meno le routine e le relazioni che solitamente nutrivano la loro crescita. I giorni da trascorrere a casa sono ancora tanti, ma come far sentire ai bambini che, nonostante la lontananza fisica, le educatrici li pensano e li aspettano presto a scuola? Ecco perché è partita questa iniziativa, nell’attesa e con il desiderio di riaprire preso tutte le attività”.