Firenze – “Il plasma iperimmune di pazienti guariti da Covid-19 consente di sviluppare anticorpi in grado di contrastare il virus. Per questo, come già sollecitato dal presidente della Regione Giani, rivolgo un appello a donare il sangue a coloro che hanno contratto il virus e sono guariti”.

Così Nicola Armentano, coordinatore Conferenza permanente sulla sanità dell’area fiorentina “Chi si trova in questa situazione – ha aggiunto – può prendere contatto con il proprio Servizio trasfusionale di riferimento, in modo da concordare e programmare una donazione di plasma. Sul sito della Regione Toscana è possibile reperire le informazioni su chi può donare e come –

https://www.regione.toscana.it/-/donare-plasma-sangue-e-piastrine;jsessionid=BC73A97A16711B237FC041FF8CEE6D03.web-rt-as01-p1.

C’è anche un numero di riferimento per ulteriori chiarimenti, 055-4385860. Parliamo di un’arma che può rivelarsi fondamentale adesso per combattere il virus e salvare vite. È un piccolo gesto ma che può rappresentare moltissimo in questo momento delicato”.

Al riguardo il Centro trasfusionale dell’Ospedale fiorentino conferma che è attivo un servizio di raccolta regionale e che non sussistono condizioni di particolare allarme nel reclutamento di potenziali donatori, precisando che i soggetti candidabili devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) diagnosi accertata di Covid-19 mediante tampone positivo, 2) devono essere trascorse non meno di due settimane dalla guarigione clinica, 3) accertata mediante almeno un tampone negativo, 4) età compresa tra i 18 e i 65 anni, 5) le donne possono donare solo se non hanno avuto gravidanze e/o interruzioni di gravidanza, 6) idoneità alla donazione del sangue (con vari requisiti da verificare, ad esempio non aver mai ricevuto trasfusioni, non essere portatori di altre malattie infettive).

I cittadini dell’area fiorentina che presentano queste caratteristiche possono rivolgersi al centro trasfusionale più vicino. Coloro che desiderano rivolgersi a Careggi possono inviare una e-mail a infotrasfusionale@aou-careggi.toscana.it per essere contattati ed effettuare un test di idoneità.