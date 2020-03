Firenze – L’associazione ASAHI e Co_ma_tos (Comunità Maliana Toscana) rendono noto di essere disponibili per forme di volontariato a supporto di tutti coloro che in questo momento sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. 2In un momento critico come questo non ci resta che unire le forze, sostenenrsi a vicenda e contribuire facendo quanto si può, alla costruzione di un mondo migliore – dice Dante Kissima, presidente di ASAHI – siamo disponibili per qualsiasi esigenza, quanti decideranno di contare su di noi si mettano in contatto”. Fra i servizi proposti, aiuto anziani per spese alimentari e farmaci, volontariato sanitario, mediazione linguistica.

Contatti: Dante Kissima, 3804661668; mail kissimadante888@yahoo.com