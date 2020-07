Borgo San Lorenzo – Diciotto casi positivi al covid-19 negli ultimi giorni fra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero a Vicchio, mentre uno dei positivi è stato rilevato a Firenze. Il 22 luglio era comparso il primo caso positivo, con la tempestiva attivazione, da parte dell’azienda sanitaria, dell’indagine epidemiologica, attraverso le strutture del Dipartimento di Prevenzione per rilevare i contatti stretti posti in quarantena ed effettuare i tamponi. Al momento sono stati effettuati circa 250 tamponi e circa 300 sono le persone in quarantena. L’età media è tra i 13 e i 55 anni, ma la gran parte è concentrata nella fascia tra 18 e 30 anni. Al momento si trovano tutti in isolamento domiciliare, la maggior parte asintomatici, in pochi casi con lieve sintomatologia. I 18 casi sono i risultati dai tamponi effettuati nei giorni scorsi. Tra oggi e domani sono già previsti ulteriori accertamenti diagnostici.