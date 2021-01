Pisa – I robot non si infettano e quindi sono alleati straordinari per contrastare la diffusione del virus responsabile della pandemia da Covid-19. Un nuovo seminario online, intitolato “Robotica e Covid-19”, promosso dalla “International Foundation of Robotics Research”, con inizio alle ore 16.00 italiane di giovedì 21 gennaio, serve a discutere del contributo che la robotica ha fornito e potrà fornire per fronteggiare alcuni aspetti della pandemia e, soprattutto, di come la robotica potrà prepararsi ad affrontare nuove (eventuali) emergenze sanitarie.

Tra i relatori di questo seminario, inserito nella serie dei “Robotics Global Colloquia” figura Paolo Dario, prorettore alla “terza missione” della Scuola Superiore Sant’Anna e docente al suo Istituto di BioRobotica, uno degli scienziati che, nel corso della lunga carriera, ha contribuito maggiormente al progresso della robotica, a livello mondiale. Per la Scuola Superiore Sant’Anna, sono presenti in prima fila Antonio Frisoli, docente di robotica al Laboratorio Percro dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione, della Percezione), e Filippo Cavallo, docente all’Università di Firenze, affiliato all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’incontro online è l’occasione per presentare i progetti di robot in grado di sanificare gli ambienti, sviluppati dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

Partecipano come relatori, moderati da Robin R. Murphy, docente alla Texas A&M University (Usa), anche Lino Marques, docente all’Università di Coimbra (Spagna), Haichong (Kai) Zhang, ricercatore al Worcester Polytechnic Institute (Usa), per riflettere su temi che, nel presentare il contributo della robotica contro il Covid-19, oscillano dall’etica alle prossime sfide scientifiche.

Le indicazioni per seguire il seminario sulla piattaforma Zoom e per porre domande ai relatori sono disponibili su http://ifrr.org/robotics-and-covi