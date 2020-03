Firenze – Una lunga lista che a tutti gli effetti sembra destinata ad allungarsi. Si sta parlando dei medici caduti nel contrasto alla pandemia di Covid-19. Un elenco triste e doloroso che è tenuto aggiornato nel sito della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), che, fr lal unga lista di colleghi, ricorda fra quelli delle ultime settimane, Marco Lera, odontoiatra di Lucca. Una lista che ad oggi va oltre i 40. La richiesta di dispositivi di protezione adeguati o addirittura, semplicemente, di dispositivi, per i medici anche di famiglia e gli operatori sanitari, si fa sempre più pressante. “Governatori, Protezione civile e ministero della Salute devono fare presto – ribadisce il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli – non so quanto reggeremo”.