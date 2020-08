Restano a due cifre i numeri del contagio da Covid-19 in Toscana. Sono infatti 11 le persone che hanno contratto il virus alle quali purtroppo si deve aggiungere anche il decesso di un uomo di 89 anni avvenuto in provincia di Grosseto. Ne dà notizia il consueto bollettino della Regione.

In tutto sono 10.519 i casi di positività (8 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). I guariti raggiungono quota 8.977 (85,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 434.741, 2.673 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 405, +1,8% rispetto a ieri. Sono 3.300 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 563 a Prato (4 in più), 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.392 a Lucca (1 in più), 957 a Pisa, 487 a Livorno (2 in più), 695 ad Arezzo, 431 a Siena, 410 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Degli 11 nuovi casi riscontrati, 6 sono nell’Asl Centro, 3 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 282 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 411 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 359, Firenze con 326, la più bassa Livorno con 145. Dall’inizio dell’epidemia sono 1.137 le persone che non ce l’hanno fatta: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 144 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.