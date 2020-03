Prato – “Nelle attività che da domani saranno ancora aperte, in virtù del nuovo giro di vite promosso dal Governo, siano garantiti a tutti i lavoratori i dispositivi di sicurezza necessari e menzionati nel protocollo messo a punto con le parti sociali”. Così i consiglieri del gruppo PD in consiglio comunale in seguito all’annuncio del premier Conte sul rafforzamento delle misure per contenere la diffusione del virus covid-19.

“Serve massima vigilanza sui dispositivi di sicurezza che permettono continuità a quelle produzioni e a quei settori del commercio che il nuovo decreto ha definito come essenziali. A questo proposito ringraziamo tutte le categorie produttive, e i lavoratori di tutti i comparti, in particolare quelli del settore sanitario e del terzo settore. Come amministratori – aggiungono i consiglieri – continueremo ad esercitare la nostra funzione di vigilanza sulle norme da rispettare, attenendoci a tutti i requisiti di protezione e sostenendo il lavoro della giunta comunale, del sindaco e di tutti gli organi amministrativi che, in questo delicato momento, stanno lavorando per una Prato unita e operativa nel contenimento del virus covid-19”.