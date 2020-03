Prto – E’ stata a Bergamo, poi è rientrata in Toscana, a Firenze dove abita, poi è andata a trovare la madre che abita a Prato. E da qui, entrambe, si sono recate all’ospedale Santo Stefano della città laniera per un controllo. Qui la ragzza è stata messa in isolamento e le è stato fatto il tampone, che ha avuto esito positivo. Così, in attesa della validazione dell’Istituto sanitario nazionale, scoppia il primo caso di Coronavirus a Prato. A dare annuncio del caso, fra gli altri, anche il sindaco della città Matteo Biffoni, che lo ha scritto su Facebook, precisando che si sta aspettando la conferma del risultato da parte dell’Istituto superiore di sanità. Le condizioni della giovane sono buone, come fa sapere lei stessa su Fb. il caso di stamane è il quattordicesimo in Toscana.