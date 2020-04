Pistoia – Tute antibatteriche per l’ospedale per il S.S Cosma e Damiano grazie alla rete di solidarietà attivata dalla popolazione dei comuni di Pescia e Collodi; infatti, le tute sono state acquistate con le offerte dei cittadini, raccolte dagli esercenti che hanno aderito all’esposizione di mazzi di fiori, messi a disposizione dalle aziende vivaistiche.

Quest’ultime, in particolare, stanno purtroppo affrontando un periodo di fermo per la situazione di emergenza in corso.

Un sentito ringraziamento per l’importante fornitura da parte del Direttore del presidio dottoressa Sara Melani e del Direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione, dottor Luca Rosso, a tutti coloro che hanno aderito a questa generosa iniziativa rivolta a sostenere il l’ospedale in questo difficile momento.