Diminuiscono i casi di Coronavirus in Toscana anche se il numero dei nuovi contagiati resta rilevante: 82 (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening), che portano il numero totale a 11.595. Ci sono 5 guariti in più che portano il numero di 9.105 (78,5% dei casi totali), purtroppo però si deve registrare il decesso di un uomo di 68 anni a Massa Carrara.

Ne dà notizia il consueto bollettino della Regione. L’età media degli 82 casi odierni è di 35 anni (il 32% ha meno di 26 anni, il 36% tra 26 e 40 anni, il 23% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni): il 67% è asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 9 per motivi di vacanza (5 Grecia, 3 Spagna, 1 Croazia), 16 a rientri da altre regioni italiane (11 Sardegna, 5 altro), 2 a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. A oggi sono 3.617 i casi complessivi Firenze (21 in più rispetto a ieri), 613 a Prato (5 in più), 807 a Pistoia (1 in più), 1.188 a Massa (10 in più), 1.509 a Lucca (5 in più), 1.036 a Pisa (5 in più), 548 a Livorno (3 in più), 794 ad Arezzo (15 in più), 505 a Siena (11 in più), 465 a Grosseto (4 in più). Sono 513 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (2 in più).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 521.946, 6.067 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.349, +6% rispetto a ieri. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti). Complessivamente 1.298 persone sono in isolamento a casa (73 in più rispetto a ieri, più 6%), 3.358 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 51 (3 in più rispetto a ieri, più 6,3%), 4 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 20%). Sono 1.141 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.