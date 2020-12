Firenze – Nuovo focolaio coronavirus in una Rsa fiorentina. Stavolta il cluster è emerso nella casa di cura La Cupolina di Firenze. Ad ora, secondo quanto comunicato dalla Asl, risulterebbero positivi 41 ospiti su 115, mentre altri 7 sono in attesa del rsultato del tampone. I contagiati, in carico al Gruppo di intervento rapido ospedale territorio (Girot) della Asl Toscana Centro, si trovano nella Rsa, dove è stata creata una bolla Covid. I primi due casi di positività sono emersi il 26 novembre scorso, attraverso lo screening con test antigenici rapidi.