Firenze – Fra le conseguenze a lungo termine della pandemia, crescono del 30% i ragazzi che manifestano disagi di natura psicologica.

“A Firenze siamo impegnati da anni nel contrastare le difficoltà psicologiche dei giovani, offrendo una serie di servizi come, ad esempio, l’app “To Young” con la Fondazione Fiorenzo Fratini ONLUS”- scrive in un post su Fb l’assessore Sara Funaro – oltre ai vari progetti sul disagio psicologico all’interno dell’iniziativa “Le Chiavi della città” e il Servizio territoriale per lo scompenso psichico in adolescenza dell’Asl”.

Una linea che è stata portata avanti durante la pandemia con l’aumento dei servizi a disposizione dei ragazzi, “ma questo non deve farci credere che abbiamo raggiunto l’obiettivo – continua Funaro – dobbiamo continuare a rafforzare i servizi, a partire dalla proposta del consigliere regionale Andrea Vannucci e del gruppo PD regionale di istituire lo psicologo di base a livello regionale fino ad arrivare a un investimento importante in termini di risorse e personale nei servizi di salute mentale”.

Conclude Funaro: “Investire nella salute mentale dei nostri giovani significa prevenire e investire nel loro e nel nostro futuro” .