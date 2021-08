Firenze – Sono 725 i nuovi casi positivi al covid registrati oggi, 15 agosto, in Toscana, mentre si registra un nuovo decesso, un uomo di 95 anni, a Firenze. il nuovo decesso porta il numero dei morti in Regione a 6.950, mentre sono 261.976 i casi di positività al coronavirus. In crescita i ricoveri, che vedono oggi un aumento di 19 casi, e raggiungono quota 320, con 33 persone in terapia intensiva, senza ingressi da ieri, 14 agosto. L’età media dei ricoveri eè si 35 anni.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 242.645 (92,6% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 12.381, +1,6%. Oggi sono stati eseguiti 8.637 tamponi molecolari e 3.594 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 5.266 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo.