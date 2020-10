Firenze – Un cluster di covid-19 è stato rilevato nei centri di smistamento di un grande spedizioniere, GLS, fra Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Si tratta di una cinquantina di lavoratori sui 115 dipendenti, che sono magazzinieri, denunciano Si Cobas e Adl Cobas, dipendenti in appalto del Consorzio Elettra. A questi, se ne potrebbero aggiungere altri che sono tutt’ora in attesa dell’esito del tampone.

La questione è esplosa, spiegano le due organizzazioni sindacali di base, quando, dopo la richiesta decisa dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, allarmati dal fatto che lunedì scorso erano emersi tre casi di positività al coronavirus e che altri lavoratori presentavano sintomi riconducibili al covid, è stato eseguito il tamponamento del personale tramite un privato, secondo quanto spiegato in una nota. “Dopo i risultati dei tamponi, ai lavoratori negativi è stato richiesto di tornare a lavoro, senza premurarsi di effettuare un’indagine epidemiologica per riscontrare eventuali contatti con i positivi sul posto di lavoro”, denunciano i sindacati di base. Inoltre Si Cobas e Adl Cobas fanno sapere di appoggiare la richiesta dei lavoratori “di sospendere le attività dei magazzini per tutto il tempo necessario a fermare la diffusione del virus e di procedere alla riapertura di un nuovo tampone a tappeto”. La Asl, che conferma la presenza di 50 tamponi positivi, sta mettendo in atto una tamponatura di tutti i lavoratori dell’azienda e di quelle che sono collegate, oltre a tentare di rintracciare i contatti. Una questione che si rivela preoccupante anche per quanto riguarda la condizione abitativa dei lavoratori, in maggior parte stranieri, che in molti casi vede situazioni di promiscuità.