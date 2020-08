Firenze – Si impennano i contagi da Covid-19 In Toscana. Quelli registrati oggi sono 161, una delle cifre più elevate se non la più elevata in assoluto da quando è cominciata la pandemia. E purtroppo si deve anche registrare il decesso di un uomo, una persona di 74 anni della provincia di Lucca. Ne da notizia il consueto bollettino della Regione. Dei 161 nuovi casi (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening), 81 sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 69 sono da vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta) e altri 21 a rientri da altre regioni dei quali ben 18 dalla Sardegna. L’età media è di 36 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico.

Con queste cifre il numero totale delle persone che hanno contratto il virus sale a 11.414, quello dei guariti si attesta a 9.083 (8 in più rispetto a ieri). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 509.725, 6.084 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.191,(+14,6% rispetto a ieri). Sono 3.574 i casi complessivi ad oggi a Firenze (98 in più rispetto a ieri), 604 a Prato (4 in più), 802 a Pistoia (5 in più), 1.161 a Massa (20 in più), 1.498 a Lucca (1 in più), 1.020 a Pisa (7 in più), 535 a Livorno (3 in più), 774 ad Arezzo (10 in più), 486 a Siena (6 in più), 450 a Grosseto (6 in più). Sono 510 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti).

Complessivamente, 1.142 persone sono in isolamento a casa (149 in più rispetto a ieri, + 15%). Sono 2.591 (124 in più rispetto a ieri, + 5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati nei posti letto Covid sono 49 (3 in più rispetto a ieri, più 6,5%), 6 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 20%). Dall’inizio dell’epidemia sono 1.140 le persone che non ce l’hanno fatta: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto: 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.