Firenze – A Firenze, nel centro storico, in alcune piazze, sarà impossibile per le persone sostare. Ad annunciarlo è il sindaco Dario Nardella, che rende pubblica la decisione in quanto misura per contrastare l’emergenza Covid. “Oggi abbiamo tenuto il Comitato metropolitano con la prefetta e i 42 sindaci della Metrocittà di Firenze – ha spiegato – abbiamo stabilito i criteri, condivideremo con Asl e prefettura gli interventi, domani avremo il Cosp e porterò una lista di aree dove poter vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: saranno aree nel centro storico, anche molto famose, tipiche della movida, come piazza della Repubblica, piazza Strozzi e S.Ambrogio. Ci sarà divieto di stazionamento”.

Il sindaco ha poi annunciato che “nelle scuole abbiamo trovato un accordo con la Fondazione Cr Firenze e direzione sanità della Regione Toscana per applicare test salivari a tutti i 33mila ragazzi e studenti della città di Firenze, dalla scuola materna fino alla media”.