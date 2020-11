Firenze – Una sperimentazione che rimodula il concetto di albergo sanitario, potenziandolo con una presa in carico continuativa diurna da parte delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), arruolamento di nuove strutture ricettive tramite bandi di manifestazione di interesse uguali nelle tre Asl, a cui si può partecipare fino al perdurare dell’emergenza, per reperire nuove camere. La finalità, quella di aumentare le attuali 937 camere dei 31 alberghi sanitari, già disponibili nelle tre aree vaste toscane (Centro, Nord Ovest e Sud Est) fino a 1.500 unità complessive. Le novità sono state spiegate oggi dal presidente della Toscana, Eugenio Giani e dall’assessore alla sanità, Simone Bezzini, insieme al dottor Ruggero Lapi, referente medico delle Usca Firenze, davanti all’Hotel Caravaggio di Firenze, in Piazza Indipendenza. Si tratta di uno dei 18 alberghi sanitari presenti nel territorio di competenza della Asl centro, che ha messo a disposizione 36 camere, di cui 9 ancora disponibili, e che fa parte dei tre nuovi modelli di albergo sanitario (gli altri 2 sono 1 a Prato e 1 a Montecatini) della nuova organizzazione avviata ieri.

Attualmente i 31 alberghi sanitari toscani sono così distribuiti: 18 nella Asl centro con 646 camere (446 già occupate); 10 nella Nord Ovest con 235 camere (132 occupate); 3 nella Sud Est con 56 camere (43 occupate). Le tre Asl toscane sono già tutte al lavoro nel reperimento di ulteriori strutture ricettive da destinare alla funzione di albergo sanitario fino ad almeno 1.500 camere per ospitare pazienti Covid, con caratteristiche cliniche tali da poter essere gestiti al di fuori dal ricovero ospedaliero con Usca dedicate in modo stabile, in orario diurno.

“Non si tratta di una novità assoluta – spiega l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – gli alberghi sanitari erano già stati previsti dal presidente Rossi in un’ordinanza della primavera scorsa, ci sono già oltre 900 camere attive in tutta la Toscana, l’ordinanza del 24 ottobre ne prevede l’aumento fino a 1500. Il problema tuttavia non è solo quello previsto inizialmente, vale a dire trovare una sistemazione congrua a persone che non hanno una condizione abitativa in grado di mettere in atto l’isolamento nella propria casa, rispetto agli altri componenti della famiglia, che rimane tuttavia una questione; vogliamo fare un altro passo in avanti, migliorare la presa in carico a domicilio dei pazienti, sintomatici e paucisintomatici, da parte del sistema sanitario. Ciò avviene attraverso le Usca, che sono strutture che noi abbiamo incrementato, che hanno una produttività limitata da condizioni oggettive, dovuta in buona sostanza agli spostamenti, alle vestizioni e alle preparazioni che servono. Secondo i dati forniti dalle Aziende, un’Usca può seguire da sei a otto pazienti, a seconda delle condizioni territoriali. Nostra idea, è quella di costruire realtà come l’hotel Caravaggio, con blocchi di pazienti di 50 unità per Usca”.

Il dottor Ruggero Lapi, referente medico delle Usca Firenze, spiega le modalità con cui agiscono le Unità speciali e il loro apporto al nuovo modello. “Siamo organizzati su due presidi, una parte nel presidio Santa Rosa e una parte in via Giampaolo Orsini. Siamo formati come attività da 16 medici per turno, sette giorni su sette, 12 ore al giorno, divisi appunto otto e otto sui due presidi, affiancati da infermieri e operatori sociosanitari. Recentemente abbiamo avuto l’implementazione di altre figure professionali che sono i medici tracciatori, che hanno aderito al bando della protezione civile e i tecnici della prevenzione che danno una mano anche a predisporre i percorsi sporco-pulito nelle strutture. Il nostro lavoro si articola su tre grandi macroaree che sono la visita domiciliare medica, le Rsa in cui supportiamo il gruppo specialistico Girot e infine gli alberghi sanitari e come oggi, l’albergo sanitario assistito. La grande innovazione di questo nuovo albergo sanitario è che, mentre per i restanti alberghi sanitari andiamo ogni giorno a rilevare i parametri e a rispondere ai bisogni dell’utenza presente in struttura, partendo da una delle nostre sedi, l’albergo sanitario assistito vede invece un’assistenza da parte del medico Usca e infermieri Usca sulle 12 ore. Saranno presenti due figure sanitarie dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20 e per quanto riguarda la copertura notturna, in caso di necessità, sarà attivata la continuità assistenziale dell’area di competenza dell’albergo”.

“La nostra presa in carico non è solo clinica ma anche sociale – precisa Lapi – ogni giorno ci scontriamo con delle esigenze che riguardano anche questo aspetto, ad esempio un paziente senza fissa dimora che risulta positivo, o persone che vivono in un contesto famigliare non adeguato a un’isolamento”. Fra le figure professionali ci sono sia specialisti, sia specializzandi, sia medici che hanno un percorso di formazione in medicina generale e una parte di neolaureati.

““Gli alberghi sanitari sono un altro tassello importante nel mosaico della nostra battaglia anti Covid – dichiara Giani – stiamo potenziando l’offerta delle camere per pazienti Covid tramite un diretto coinvolgimento delle strutture ricettive del nostro territorio in ogni Area vasta della Toscana. Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse, indice di una concreta volontà di fare parte di quella rete di sinergie che abbiamo attivato per fronteggiare, tutti quanti insieme, l’emergenza pandemica, che stiamo vivendo. Siamo sempre costantemente al lavoro, pronti ad attivare ogni buona strategia di tutela della salute dei nostri cittadini. Domani firmerò un’ordinanza che poi dovrà essere coperta dal consiglio regionale che si riunirà martedì prossimo per il Creaf a Prato, si tratta di altri 500 posti, mentre, poche ore fa, sono stato alla Fortezza per vedere come va l’attività dei ragazzi che opereranno sul piano del tracciamento. Ad ora, sono 196 ragazzi per 130 postazioni alternati su due turni”.

Infine, una scheda con le informazioni circa la natura e l’attività degli alberghi sanitari.