Firenze – E’ partito stamattina verso le 11 alla scuola media Calvino di via Maffei, zona Cure, il primo screening nelle scuole fiorentine. Si tratta di circa 20mila tamponi rapidi (dovevano essere 32mila, ma l’abbttersi della zona rossa li ha abbassati come numero) che dovrebbero essere fatti a tutti gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alle medie. Sui 150 tamponi eseguiti stamattina, nessuno è positivo, solo un tampone sarà processato molecoralmente perché per ragioni tecniche non ha dato risultati.

“Comincia da qui il primo screening di tutta la popolazione scolastica, Firenze è la prima città d’Italia – dice il sindaco Dario Nardella, presente al via – si tratta di screening che si fanno con tamponi rapidi grazie al lavoro della Croce Rossa, dell’Asl e della Misericordia di Firenze, con i test rapidi si ha il risultato in 15 minuti. Se è positivo, i ragazzi vengono isolato secondo il protocollo, dopodiché, nella stessa giornata, si fa il tampone molecolare, quello che dà la certezza della positività”. Come spiega il sindaco in un video postato suòa sua pagina Fb, “in questo modo si isolano subito i ragazzi positivi, si mette in sicurezza tutta la classe, è un progetto di importanza nazionale, parte a Firenze grazie l sostegno della Fondaizone della Cassa di Risparmio di Firenze e al lavoro del comune”.

Inoltre è predisposta una app per gli operatori che consente di monitorare tutto il rislutato. “In questo modo – dice Nardella – miglioriamo la performance della Regione Toscana sul tracciamento, mettendo in sicurezza tutti i ragazzi delle nostre scuole”.