Firenze – Un gruppo di una trentina di turisti francesi sta cercando di rientrare in Francia con un mezzo privato, dopo che uno di loro dopo essersi sentito male, ha scoperto con gli accertamenti medici di essere positivo al covid. Si è così chiarita la questione che sulle prime sembrava aver preso dimensioni più ampie, dal momento che si parlava di un isolamento del gruppo in uno degli alberghi sanitari dedicati regionali, isolamento che avrebbe riguardato tutti, sia il turista positivo che quelli ad ora non risultanti positivi. In ogni caso il gruppo ha espresso la sua volontà di partire per tornare in patria con un mezzo privato.