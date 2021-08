Firenze – Vaccini liberi da lunedì 30 Agosto. Tutte le persone che fino a questo momento non hanno ancora ricevuto la prima dose, indipendentemente dalla loro età, potranno farla presentandosi liberamente presso qualsiasi centro vaccinale, senza nessun obbligo di prenotarsi. La Regione ha poi deciso di accelerare le somministrazioni nella fascia 12-18 e presto verrà inviato un Sms ai circa 37.000 studenti che hanno l’appuntamento nella seconda metà di settembre, per chiedere loro di anticipare la vaccinazione e presentarsi così all’inizio delle lezioni avendo fatto anche la seconda dose. La decisione è stata presa dal Presidente della regione Eugenio Giani al termine della riunione del tavolo settimanale per la gestione dei vaccini, al quale ha partecipato insieme all’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ai direttori generali della Asl e ai dirigenti dell’assessorato regionale e della Protezione civile. I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche se non in possesso della prenotazione.

“Il 73% dei toscani – ha aggiunto Giani – ha avuto almeno una dose di vaccino, e il 60% della popolazione si è sottoposta anche alle seconda dose. Se dunque i vaccinati sono circa 2,6 milioni e se dal milione restante togliamo chi ha tra 1 e 12 anni e coloro che non possono sottoporvisi per le patologie che hanno, restano circa 350.000 toscani ancora da vaccinare. Ad oggi i prenotati sono circa 150.00. Ecco, noi vogliamo convincere i restanti 200.000 a farlo prima possibile”. Tra i provvedimenti annunciati c’è anche quello della possibilità di anticipare la data della seconda somministrazione. Chi vorrà farlo potrà collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e modificare, anticipandola la data della prenotazione della sua seconda dose.