Firenze – Nuova riorganizzazione dei posti letto Covid tra oggi e martedì prossimo all’ospedale Santa Maria Nuova, con l’attivazione di nuovi complessivi 22 posti letto Covid tra Medicina e Obi, e 4 posti di Terapia Intensiva Covid.

Ai 16 posti attivati lunedì scorso in Medicina A, se ne aggiungono altri 10 in Medicina D, entrambe al secondo piano e contigue fra loro, per un totale di 26 posti letto. Già stamani altri 12 posti letto Covid vengono messi a disposizione al piano terreno dove è collocato ora l’attuale OBI che ha una disponibilità di 2 posti in più e si trova lungo un percorso più mirato. Il reparto cosiddetto “bolla, invece tornerà ad essere reparto OBI per l’osservazione dei pazienti no Covid.

Da martedì prossimo, inoltre, all’ospedale Santa Maria Nuova negli spazi dell’attuale terapia intensiva, saranno attivati 4 posti letto Covid di Terapia Intensiva. I posti letto di terapia intensiva no Covid saranno recuperati nella terapia intensiva cardiologica. Rimangono nella Medicina B e C del Santa Maria Nuova circa 30 posti letto no Covid di area medica.