Firenze – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito stamattina. Sul tavolo, raccogliendo l’input del sindaco Dario Nardella, le criticità connesse al tema della sicurezza nella zona del Parco delle Cascine. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Francesca Ferrandino, hanno preso parte l’assessore Albanese del Comune di Firenze e i vertici delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale. A seguito di una compiuta analisi da parte di tutti i componenti del COSP è stato varato un “Piano sicurezza per il Parco delle Cascine”, finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e che vedrà la presenza costante nell’area delle Forze dell’Ordine e della Polizia municipale. Così, sarà messa in atto l’intensificazione dei Servizi ad Alto Impatto anche con l’impiego del Reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato e della Squadra Operativa di Supporto dell’Arma dei Carabinieri; verrà rafforzato il piano di controllo coordinato del territorio con mirati servizi che vedranno anche l’impiego di pattuglie a cavallo e unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia municipale.

Al Questore è stato demandato il compito di declinare in sede di Tavolo tecnico le modalità dei servizi anche in considerazione delle fermate della tramvia presenti alle Cascine, negli orari di maggiore afflusso, a tutela degli utenti che usufruiscono della linea tramviaria. Dalla riunione di stamani proveine anche la rassicuraizone ai cittadini che comunque rimane alta l’attenzione per le aree limitrofe al Parco delle Cascine, con una significativa presenza di Forze di polizia, come convenuto nel corso di precedenti sedute del CPOSP. Gli esiti dei servizi saranno costantemente monitorati nelle prossime sedute del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.