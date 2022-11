Roma – La conferenza promossa dal Coordinamento Riviste Italiane di Cultura (Cric), che si terrà a Roma il prossimo mercoledì 23 novembre, è l’unica rassegna nazionale delle riviste, che mette insieme diversi mondi culturali per coordinare prospettive e proporre i risultati dell’elaborazione di decine di redazioni. L’evento culturale titola “Le riviste di cultura italiane nella storia d’Italia”.

Un appuntamento che punta dritto alla storia del ruolo delle riviste di cultura nell’Italia dal Dopoguerra ad oggi, fornendo così la chiave interpretativa per approfondire il ruolo della cultura, del volontariato culturale, della comunicazione sociale.

“Le riviste di cultura hanno evidenziato una chiara capacità di resistenza anche nel tempo della pandemia, persino mostrando cenni di rilancio della propria vitalità – ricordano dall’Associazione – in questo quadro il CRIC ritiene che uno dei ritardi più pesanti riguardi l’economia della conoscenza, ovvero quel settore economico che cresce sul sapere, sulla tecnologia e l’innovazione, a partire da quella culturale, sociale, politica. Questo ritardo è dovuto in larga misura, alla perdita del rapporto tra mondo della ricerca, dell’elaborazione culturale, e mondo sociale, economico produttivo dall’altro. Una cerniera, questa, che appartiene strutturalmente alla vita delle riviste di cultura. Per questo motivo anche le riviste di cultura devono essere protagoniste della nuova stagione culturale, e il loro ruolo di rinnovamento delle idee e delle pratiche è un valore da non perdere nel dibattito pubblico”.

L’appuntamento è per mercoledì 23 novembre, alla Sala Laudato Sì, Campidoglio, Roma, dalle 10 alle 13. I saluti istituzionali verranno portati dalla consigliera Roma Capitale, Commissione Cultura, Antonella Melito, mentre a introdurre gli interventi sarà Valdo Spini, presidente del CRIC.

Foto: il presidente del Cric Valdo Spini