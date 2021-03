Prato – La situazione all’interno del partito democratico alla vigilia dell’Assemblea Nazionale prevista dal 13 al 14 marzo si sta facendo sempre più complicata. E soprattutto le improvvise dimissioni del Segretario Zingaretti che, secondo una fonte giornalistica ben informata, egli avrebbe rivelato esclusivamente all’ex Premier Conte e non ai suoi fedelissimi, la dicono lunga sulle tensioni nel Pd.

Un partito dall’invidiabile tradizione storica in cui, ad oggi, convivono tante anime o meglio correnti che, se da un lato sono il sintomo di un pluralismo di idee e del confronto tuttavia, nel caso di percorsi politici da seguire, possono trasformarsi in veri e propri veti che ostacolano le scelte della Direzione e di chi ne è a capo, se inascoltate.

In Toscana ad esempio non è un mistero che accanto al mondo zingarettiano, “convivano un’area riformista e di peso che fa capo a Luca Lotti; il partito dei Sindaci con Nardella,(renziano di ferro); gli ex democratici di sinistra; gli ex socialisti insieme ai simpatizzanti di sinistra che si riconoscono in Giani l’attuale presidente della Regione Toscana”.

Che poi il partito sia in confusione e che la linea dell’ex Segretario Zingaretti con una serie di accordi con il movimento 5Stelle e Leu, avessero scatenato più di un mal di pancia, lo si è avvertito chiaramente quando Valerio Fabiani (zingarettiano) vicesegretario del partito democratico della Toscana, dichiarò a febbraio senza averlo concordato prima coi vertici della Segreteria, che Conte poteva essere candidato a Siena. Un’affermazione che, stando ai bene informati, “avrebbe messo in grosse difficoltà Simona Bonafè (segretaria toscana del Pd) per due motivi riconducibili al fatto, che la federazione senese è innanzitutto contraria a un papa straniero e che la figura di Conte attualmente drena consensi e voti togliendoli al partito democratico”.

Quindi le successive dimissioni di Fabiani si inquadrano in uno scenario più ampio di quello che in realtà appare all’opinione pubblica, mostrando chiaramente che non è mai scattata la scintilla tra il Pd nazionale e il vertice dem toscano, la cui maggioranza non è zingarettiana, al punto che, persone vicine all’ex Segretario Zingaretti, “sostengono che il Pd targato Bonafè sia una spina nel fianco al Nazareno”.

E a ben vedere nonostante una serie di esternazioni più o meno rassicuranti provenienti dal partito, pressanti invece sono le voci interne al Pd circa un confronto che andrà fatto, “il più velocemente possibile tra la dirigenza del partito e la sua base entrambe collegate perché senza di esso non si va da nessuna parte”. Non mancano poi coloro che intravedono avvicinarsi all’orizzonte uno schema politico molto simile a quello costruito intorno all’Ulivo, che per alcuni, “ha garantito ad una classe dirigente di centro sinistra di campare dal 1994 al 2013, indipendentemente dalle vittorie e dalle sconfitte”.

Quasi un ventennio sulla cresta dell’onda e c’è chi sottolinea che, “nel 2008 dalle ceneri della sconfitta di Veltroni nacquero Matteo Renzi, Beppe Civati, le Leopolde; ma soprattutto la reazione ad una visione di subalternità dei giovani del partito che era funzionale esclusivamente agli anziani del Pd. A Renzi, poi va ascritto anche il merito in tema dei diritti civili di essere riuscito a rompere quell’equilibrio che si era creato tra Prodi, Rosy Bindi, parte del mondo cattolico e cattocomunista. Una strategia politica che portò una ventata d’aria nuova e riformista consentendo ai quarantenni di sinistra di governare per diversi anni”. Renzi, dopo qualche anno abbandonò il partito creando “Italia Viva” e questa è cronaca, ma un osservatore attento alle vicende del Pd fa notare che, “ciò che fece Renzi era già accaduto anni prima con Bersani che lasciò il Partito per fondare Articolo Uno”.