Firenze – Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana insieme ad AISLA Firenze, per aiutare le persone con SLA, organizzano il servizio di portare i farmaci necessari a domicilio. Da tempo infatti AISLA Firenze aveva deciso di offrire ai propri associati affetti da SLA il servizio di consegna a domicilio dei farmaci del piano terapeutico e dei prodotti per l’alimentazione artificiale. Per rendere questo servizio effettivo CRI Firenze ha messo a disposizione i propri Volontari.

Si concretizza, grazie anche alla disponibilità del presidente di CRI Firenze Lorenzo Andreoni e di Antonello Paliotta Tesoriere e Vicepresidente di AISLA Firenze, impegnatosi da sempre per facilitare l’accordo, una nuova importantissima collaborazione per AISLA. Un riconoscimento quindi al lavoro di AISLA Firenze e un concreto aiuto alle persone con SLA viste anche le difficoltà oggettive degli ultimi mesi e il perdurare di misure di distanziamento.

La Presidente Barbara Gonella commenta con soddisfazione l’accordo: “Ho già collaborato con CRI Firenze in altra veste (Rete di Solidarietà Q2) durante il lockdown nell’ambito del progetto ‘Io resto a casa’ del Comune di Firenze e conosco bene l’efficienza, la professionalità e il senso profondo di solidarietà dei suoi Volontari. Valori che li accomunano ai Volontari di AISLA Firenze. Per questo siamo molto felici e orgogliosi di questa partnership di cui ringrazio il Presidente Andreoni e di poter offrire un nuovo servizio gratuito ai nostri assistiti”.

“Il nostro proposito – ha detto il Presidente della Croce Rossa di Firenze Lorenzo Andreoni – è che questo protocollo d’intesa diventi il fiore all’occhiello delle nostre attività in ambito sociosanitario. Speriamo di poter dare il nostro contributo come Croce Rossa di Firenze ai tanti progetti dell’AISLA”.