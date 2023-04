San Gimignano – Un nuovo incidente sul lavoro, mortale, ha funestato questo giovedì pmeriggio in Toscana. E’ accaduto in provincia di Siena, a Racciano di San Gimignano, dove il crollo del tetto di un casolare di campagna che stavano ritrutturando ha travolto alcuni operai. Uno di loro, di 31 anni, è morto, mentre un secondo è rimasto ferito. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il giovane deceduto sia rimasto schiacciato e le manovre del 118, accorso in pochi minuti, nn sono riuscite a salvargli la vita. Sulla dinamica del fatto si stanno ancora svolgendo accertamenti da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, i vigili del Fuoco e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl. A dare immediatamente l’allarme sono stati i colleghi, sotto shock per l’accaduto.