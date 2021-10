Calenzano – Una donna di 49 anni è rimasta ferita dalle macerie derivanti dal crollo di un muro a Calenzano, in via del Dietro Poggio. La donna, soccorsa dagli operatori del 118, è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Careggi dove si trova in prognosi riservata. La passante stava camminando lungo la strada, che di solito serve per pedoni e biciclette ma che da poco, a causa di alcuni lavori, è stata aperta anche al traffico veicolare, quando all’improvviso il muro di contenimento di un terreno privato, lungo 60 metri ed alto due, ha ceduto, investendola. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno lavorato tutta la mattina per escludere ci fossero altre vittime sotto le macerie.