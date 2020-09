Pistoia – Ancora non si conoscono le cause, ma oggi, nel pomeriggio, un tratto di circa 30 metri delle mura medioevali di Pistoia è crollato. Si tratta di una porzione che si trova lungo viale Arcadia. Le mura nell’area interessata avevano già dato mostra di altri cedimenti nel 2011. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia che hanno eseguito controlli con i cani molecolari. Non risulterebbero persone ferite. Sul posto anche un funzionario del Comune.