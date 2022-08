Civitella Val di Chiana – Nelle prime ore dell’alba, oggi giovedì 25 agosto, è crollata una parte del tetto e della facciata della chiesa romanica di Oliveto, piccolo borgo medioevale del territorio aretino nel comune di Civitella Val di Chiana. Il boato ha svegliato i pochi abitanti del paesino, che hanno constatato sbigottiti l’accaduto. La chiesa dedicata a Sant’Andrea Apostolo risale al 1300. La parte interessata dal crollo riguarda l’ ingresso, parte del tetto e una delle tre finestre con vetrata che si affacciano sulla piazzetta. L’antico edificio è costituito da un’unica navata con abside interna semicircolare e due cappelle laterali. I vigili del fuoco, allertati dagli abitanti, sono giunti e sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Grande dispiacere per l’accaduto e rammarico per la distruzione cui è stata sottoposta la preziosa chiesetta sono stati espressi dal sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, che ha detto: “Bisogna valutare perché ciò è accaduto. La zona è stata messa in sicurezza ora dobbiamo valutare i danni e capire cosa fare”.

Foto generica del borgo di Oliveto dal sito del comune di Civitella Val di Chiana