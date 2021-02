Firenze – Un uomo di 27 anni e un altro di 31 sono stati denunciati ieri dai carabinieri, che, dopo averli fermati per un controllo nell’area di Scandicci, hanno scoperto nella loro auto 4 cuccioli di bulldog francese in precarie condizioni di salute e ricoverati in contenitori non adatti. A loro carico i miliari hanno sporto denuncia per i reati di maltrattamento e traffico di animali da compagnia. I cuccioli sono stati affidati ai vetarinari dell’Asl per le cure necessarie, mentre si ipotizza che i bulldog fossero destinati alla vendita illegale.