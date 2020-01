Pistoia – “Uno degli ingredienti più importanti della mia cucina è la musica. Una delle cose che mi contraddistinguerà sempre è dare alla ‘cucina che viaggia con me’ luoghi, contatti e emozioni diverse – dice la Chef Catia Ciofo, personaggio di spicco nel settore della gastronomia – Perché non esiste solo un modo per far arrivare gusti e sentimenti fino al cuore . Ne esistono diversi, ed uno di questi è trasmettere l’amore per il cibo con le note musicali”.

Quale miglior veicolo, infatti, per condurre per mano l’arte della cucina attraverso un pentagramma di note studiate per l’occasione che possa toccare le corde del cuore? Questa l’idea di Grace Club- Bellavita ad Arezzo, e Catia Ciofo, della Unione regionale Cuochi toscani. Una lady chef, che mette tanta anima, cuore e mente nel creare i suoi piatti. Sempre, perché la cucina è il suo mondo. Possiamo definirla una poetessa del food, perché ogni piatto é sempre contornato da una sua didascalia in prosa, che ben illustra la ricetta. Diciamo, porta chi legge a vivere una vera emozione, tale da far gustare il piatto già prima di assaggiarlo.

Il 10 gennaio alle 22.30 si sale a bordo con un biglietto in tasca, “per un’esperienza da vivere con i ritmi ballerini di una cucina , la mia!” Scrive Catia. Pronta ad una nuova avventura in due tempi: la creazione di un piatto live per l’aperitivo e poi per la cena servita al tavolo. “Pronti all’imbarco? L’emozione è servita. Parola di Catia Ciofo!