Firenze – Si svolgerà giovedì 30 Marzo, a Roma, a Palazzo Valentini, con inizio alle ore 10. 30 la sessione pubblica dell’Assemblea Nazionale dell’Aici (Associazione delle Istituzioni culturali italiane), forte di 150 iscritti tra fondazioni e istituti culturali. La relazione introduttiva sarà svolta dal presidente uscente, l’ex ministro Valdo Spini che ha dichiarato: “Voglio dedicare questa assemblea ai giovani e alle giovani italiani. Se al decremento demografico in atto sommiamo i 250.000 giovani laureati all’anno (secondo talune fonti addirittura 400.000) che vanno all’estero perché i nostri salari sono più bassi, ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una vera emergenza per quanto attiene al lavoro intellettuale. Come Aici avevamo sottoposto al precedente governo un progetto per contratti di ricerca di postdottorato presso i nostri istituti e le nostre fondazioni che rappresenterebbe un contributo a combattere questa tendenza negativa.Intendiamo riproporlo al nuovo governo”.

Questo il programma dell’Assemblea dell’Aici.

Assemblea nazionale Aici

Roma, 30 marzo 2023

Sala Di Liegro, Palazzo Valentini

Sede Città Metropolitana di Roma

Via IV Novembre 119/A

Le fondazione e gli istituti di cultura italiani: realtà e prospettive

ore 10.30 – 13.30 – sessione antimeridiana (pubblica)

Saluto della Città Metropolitana

Valdo Spini, presidente Aici, Relazione introduttiva

Sergio Scamuzzi, Istituto Gramsci Piemontese, Lavorare sulle fonti della storia della Repubblica con l’Università e il CNR

Simona Ferrantin, Isacem – Istituto Paolo VI, La rete dell’Aici: caratteristiche e potenzialità di sviluppo

Daniela Mazzucca, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Fondazioni, cultura, territori

Giuseppe Parlato, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Le fondazioni nella società che cambia

Intervento del capo di gabinetto del Ministro della Cultura, Francesco Gilioli.