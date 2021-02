Firenze – Ancora assembramenti in queste belle giornate di pre-primavera, nonostante l’innalzamento di livello per il rischio del contagio covid. Venerdì sera, tra le 20 e le 23, in piazza Tasso, questo pomeriggio e nei giorni precedenti dalle 18 in poi a Santo Spirito. La denuncia per quanto riguarda piazza Tasso la fa il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi che ha postato su Facebook un video con immagini del pomeriggio di venerdì. “Sono uscito a buttare la spazzatura – scrive – e in piazza Tasso trovo questo. Ma vi sembra normale? Ai ristoranti facciamo la multa perché cercano di sopravvivere e qui è tutto regolare. Ma stiamo scherzando, io voglio una Firenze Sicura!” ((https://www.facebook.com/lorenzomasiconsigliere/videos/868311027065994). 23 i giovani identificati e multati. Ma la vicenda è stata rilanciata dal consigliere leghista del Quartiere 1 Marco Passeri, che annuncia per domani un esposto in Procura. A Santo Spirito continuano i soliti assembramenti già lamentati più volte da uno dei vari comitati di residenti dell’Oltrarno.

Foto: dal video del consigliere Masi (M5S)