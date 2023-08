Firenze – In occasione delle Celebrazioni per la Festa di Sant’Agostino in Santo Spirito a Firenze, La Compagnia delle Seggiole e la Comunità Agostiniana di S.Spirito presentano Non c’è un allora dove non esiste tempo, letture drammatizzate dedicate all’opera di Sant’Agostino, scritto da Riccardo Ventrella. In scena Fabio Baronti, Luca Cartocci, Luca Marras, Andrea Nucci, Sabrina Tinalli, Allestimento e fonica Fiammetta Perugi e Daniele Nocciolini. Uno spettacolo che si replica per il settimo anno consecutivo-

Appuntamento lunedì 28 agosto 2023 alle ore 21. Nell’occasione sarà possibile visitare il Percorso di Visita di Santo Spirito ed il Crocifisso di Michelangelo accompagnati da una guida turistica abilitata.

Un altro evento della Compagnia delle Seggiole è Il quinto volto ultimo appuntamento di Avanti verso il passato, un ciclo di letture estive nel Chiostro Maggiore dell’Abbazia di Badia a Settimo a Scandicci (FI).

Il quinto volto si tiene il 3 settembre 2023 alle ore 21.15 ed è tratto dall’omonimo romanzo di Fabrizio Guarducci : Un avvincente thriller storico: geniali creazioni artistiche e invidie, rivalità e amicizie, intrighi e morte si mescolano seguendo il filo rosso della vita di Masaccio attraversata dal destino dell’arte e da una commovente storia d’amore che ruota attorno al quesito “Chi ha ucciso Masaccio? Che assilla la storia dell’arte fino da quando Vasari scrisse che l’appena ventisettenne pittore era stato avvelenato a Roma. Solo la conclusione scioglie il mistero smascherando l’assassino con un imprevedibile colpo di scena.

Poi, tre attesi ritorni per la Compagnia della Seggiole : Il 13 settembre nell’area Canova 25 il Grillo Swing, spettacolo dedicato al Grillo Canterino ed accompagnato dalle musiche di Odoardo Spadaro eseguite dal vivo, dal 7 al 9 settembre “Il Campo Santo dei Pinti si svela e si racconta” ed il 16, 17, 23 e 24 settembre “La fantastica storia del volo…” presso l’Istituto di Scienze Aeronautiche delle Cascine.

Infine, a settembre a Villa Bardini arriva “Filippo Brunelleschi ed i segreti della sua Cupola”, lo spettacolo portato in Giappone nel maggio scorso. E tra settembre ed ottobre 5 appuntamenti con “Su il sipario! La medicina in scena” in collaborazione con Fondazione Careggi Onlus, AOUC Careggi, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze e l’Università di Firenze.