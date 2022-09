Firenze – Al cinema con 3,50 euro, non è uno scherzo, ma l’iniziativa “Cinema in Festa” proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, che vedrà oltre duemila schermi coinvolti in tutta Italia e che permetterà al pubblico di accedere in sala a prezzo stracciato L’iniziativa avrà luogo dal 18 al 22 settembre. Per la Toscana all’indirizzo https://www.cinemainfesta.it/cinema/ è possibile trovare i cinema che aderiscono all’iniziativa e i film in programmazione.