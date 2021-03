Firenze – Dal 22 al 28 marzo torna Abita, la fiera sul mondo della casa, e si sposta in rete. L’edizione 2021 offre le stesse possibilità di una fiera in presenza e molto di più. Dal sito www.abitafirenze.it e su www.fiera365.it sarà possibile scoprire gli oltre 70 espositori appartenenti ai settori dell’arredamento, del design e dell’innovazione, sfogliare cataloghi e brochure digitali e parlare con i referenti aziendali direttamente da casa. Ci saranno anche a disposizione dei contenuti in realtà aumentata: approfondimenti sui prodotti, video sulle aziende, gallerie fotografiche e link ai siti degli espositori. Una vera e propria vetrina virtuale, attiva tutto l’anno.

Non solo. Il ricco calendario eventi di Abita Fuori Salone approfondirà argomenti e trend legati al mondo dell’abitare. Due eventi al giorno faranno compagnia ai partecipanti per tutta la durata della fiera. Dall’efficienza energetica alla bio edilizia, dall’interior design alla realtà aumentata. E poi gli appuntamenti legati alla cucina, al delivery, alla fotografia, ai cambiamenti climatici.

Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze proporrà un seminario sull’efficienza energetica che consentirà anche il rilascio di crediti formativi (lunedì 22 ore 14.30), L’Associazione Italia Progettisti d’interni presenterà un webinar gratuito su “interior design & home staging (giovedì 25 ore 18.00). Di città e cambiamenti climatici ma anche delle opportunità che Firenze può offrire in tema di smart working parlerà invece l’assessora all’urbanistica e all’ambiente del Comune di Firenze Cecilia del Re in occasione di un incontro previsto a chiusura della manifestazione domenica 28 marzo alle ore 10.00.

Abita è una manifestazione di Sicrea e avrebbe dovuto vedere la luce nel 2020 proprio pochi giorni prima del lockdown e tornerà a essere svolta in presenza nel 2022, per questa edizione si avvale dell’impianto tecnologico messo a punto con la piattaforma Fiera 365 recentemente premiata con il Top of the PID 2020 istituito dal Punto Impresa Digitale delle Camere di Commercio. Con questo riconoscimento il PID ha voluto premiare quelle aziende che hanno avviato un processo di digitalizzazione per la ripartenza post Covid-19.

Abita sarà su www.abitafirenze.it e su www.fiera365.it dal 22 al 28 marzo, inoltre sono previsti appuntamenti quotidiani su Radio Bruno, Radio Stella e Lattemiele.