Firenze – Giungono dal Salento, da alcuni lettori di Stamp, le foto di un’iniziativa promossa da Casa Agriculture Tullia e Gino e Cooperativa Casa delle Agriculture, con il patrocinio del Comune di Andrano e del Parco Costa Otranto S.M. Leuca e bosco di Tricase, con la partecipazione di Cospe onlus Progetto AMAzzonia from hearth to hearth, Associazone Manu Manu Riforesta, Parco dei Paduli, Associazione Salento kmO, Bosco Monticolomi di Ugento, Associazione Marina Serra, e altre associazioni e organizzazioni territoriali. Si tratta di un percorso a tratte di 8 km, la “Transumanza”, che, percorrendo alcune delle tappe più significative del Salento, si è conclusa con un concerto in onore di Ennio Morricone.