Prato – In esclusiva per Stamp il filmato di uno dei camion carico di mascherine Fp3 e altro materiale sanitario per il personale medico italiano che attraversa le vie di Pechino prima che il suo contenuto sia imbarcato sull’aereo diretto a Pisa.

Previsto l’atterraggio lunedì. L’associazione Ramunion è attivissima e Francesco Rotunno il suo vicepresidente sta coordinando le operazioni dall’Italia approntando i piani di volo in collaborazione con l’Ente competente perché tutto si svolga nella massima sicurezza e in velocità.