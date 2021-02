Firenze – Sono stato assegnati da parte del Ministero dell’istruzione di oltre 30,5 milioni di euro che serviranno per costruire, ristrutturare e mettere in sicurezza gli immobili di proprietà degli enti locali adibiti all’istruzione scolastica.

“Sono arrivati finalmente i fondi statali per il finanziamento dell’annualità 2020 del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica. Queste risorse ci consentiranno di intervenire per la messa in sicurezza delle scuole toscane.”, commenta l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini.

“Come nel resto del Paese – prosegue l’assessora – la maggior parte delle nostre strutture scolastiche è datata. E’ necessario, quindi, un ammodermamento strutturale e talvolta un intervento per la messa in sicurezza degli edifici, nonché un adeguamento agli standard normativi attuali: la qualità dell’ambiente in cui le studentesse e gli studenti toscani si formano è una priorità assoluta. Grazie a questi finanziamenti statali sarà possibile realizzare una decina di interventi con i quali scorrere la graduatoria della programmazione triennale dell’edilizia scolastica, il cosiddetto Piano “Mutui Bei”, dalla fonte di finanziamento accesa dal Ministero dell’Istruzione tramite Cassa depositi e prestiti.”