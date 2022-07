Firenze – Nel flamenco, come in tutte le arti, storici, specialisti e critici hanno progressivamente definito i diversi periodi. Il periodo che chiamarono “La Edad de Oro”, L’età d’oro del flamenco, corrisponde a un periodo che va dalla fine del XIX secolo agli anni ’30 del XX. Questa età dell’oro ha fatto particolare riferimento al canto e alla danza, la chitarra non ha preso la sua giusta ascesa se non molto più tardi.

Secondo questo approccio, nessun cantante o ballerino oggi, salvo casi eccezionali, sarà in grado di eguagliare la qualità, la purezza e la creatività di coloro che portano il flamenco al suo apice, ha segnato questa età dell’oro.

Dal concerto con David Lagos, un cantante che custodisce con cura i canti dei secoli d’oro, e Alfredo Lagos, un chitarrista di Jerez, città natale del flamenco, Israel Galván si attacca a riferimenti che tracciano gli approcci normali e respinge l'”Età” traendo profitto solo dall’‘Oro’.

Israel Galván de los Reyes si distingue per proporre un proprio linguaggio espressivo, non solo come ballerino, ma anche come creatore scenico. Un linguaggio, fino ad oggi sconosciuto nel ballo flamenco, basato su frammentazioni, mescolanze e somme di gesti.

Vincitore del Premio Nazionale di Danza 2005 (nella categoria Creazione) assegnato dal Ministero della Cultura spagnolo, ha anche ricevuto diversi premi durante la sua carriera, come il Bessie Award (il New York Dance and Performance Award for Outstanding Production) e il Medaglia d’Oro al Merito in Belle Arti concessa dal Ministero della Cultura spagnolo. Nel 2016 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere della Repubblica di Francia dal Ministero della Cultura francese.

Foto: Israel-Galvan ©Felix Vazquez