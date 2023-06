Firenze – Secondo evemto del Florence Dance Festival 2023 “Danzando in Chiostro Maggiore”. Martedì 27 giugno (ore 21,30) MM Contemporary Dance Company presenta Bolero / Vivaldi Umane Passioni al Chiostro Grande di Santa Maria Novella.

La MM Contemporary Dance Company è una realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 1999 a Reggio Emilia e diretta da Michele Merola, ha un repertorio ricco e variegato, grazie ai lavori del suo direttore e di coreografi come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Eugenio Scigliano, Emanuele Soavi, Enrico Morelli e altri. Da alcuni anni ha conquistato un mercato internazionale con spettacoli in paesi europei ed extraeuropei.

Lo spettacolo è in due tempi:

1° Tempo

VIVALDI UMANE PASSIONI

coreografia: Michele Merola

musica: Antonio Vivaldi

Merola ama ricercare prospettive nelle pagine dei grandi compositori, simmetrie, assonanze tra l’umano sentire e la musica. Nasce da questa volontà l’incontro con Antonio Vivaldi, per una nuova produzione dove “il rapporto tra musica e movimento fa la parte da leone”,

2° Tempo

BOLERO

coreografia: Michele Merola

musica: Maurice Ravel, Stefano Corrias

Bolero (1928) è ancora oggi tra i brani più noti e ascoltati della storia della musica: una delle ragioni della fortuna del pezzo sembra essere fortemente legata all’evocazione di immagini di sensualità che questo suscita.

Nel realizzare una nuova versione coreografica Merola si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva per arrivare alla sua interpretazione: alla fine di questo percorso l’ispirazione del coreografo si è focalizzata sul ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia, dentro ai quali, spesso, registriamo le reciproche e inconciliabili distanze tra uomini e donne, quel “muro trasparente” che li divide.

Michele Merola si è formato presso l’Ass. Balletto Classico con Liliana Cosi a Reggio Emilia e in seguito ha danzato con Aterballetto, Toulon Opera House, Arena di Verona. Nel 1999 ha fondato la MM Contemporary Dance Company, di cui è direttore artistico e coreografo principale. Dal 2000 numerose sono le creazioni anche per altre realtà come Aterballetto, Teatro San Carlo di Napoli, Dominic Walsh Dance Theatre, Teatro Massimo di Palermo, Junior Balletto di Toscana, Teatro Nazionale di Belgrado, Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen di Dresda, Teatro dell’Opera di Roma.

Dal 2010 Merola è, con Enrico Morelli, direttore artistico di Agora Coaching Project, progetto di perfezionamento professionale per danzatori che ha sede a Reggio Emilia.