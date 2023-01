Firenze – Cambio al vertice dell’Ort, l’Orchestra regionale della Toscana. Il cda della Fondazione ha nominato Daniele Spini nel ruolo di direttore artistico. Dall’1 febbraio Spini prenderà il posto del maestro Daniele Rustioni che, visti i suoi numerosi impegni a livello internazionali, ha deciso di rassegnare le dimissioni.

I motivi di questa scelta derivano dal fatto che il 2023 sarà per l’Orchestra della Toscana un anno fondamentale. Davanti a sé ha il più importante cambiamento dalla sua creazione, ovvero da 43 anni a questa parte. Sono stati o stanno per essere pubblicati numerosi bandi di concorso per coprire ben 10 posizioni di prime parti. Una vera e propria rivoluzione, un duro processo che cambierà il volto dell’Ort.

“Per far fronte a tutto ciò – spiega una nota dell’Ort – il consiglio d’amministrazione della Fondazione aveva chiesto una presenza più cospicua a Firenze del maestro Daniele Rustioni, presenza che questi, a causa della sua intensa attività di direttore d’orchestra internazionale, non è in grado di assicurare. Per senso di responsabilità e per l’attaccamento affettivo che lo lega alla nostra istituzione, ha pensato dunque di fare questa scelta”.

Il Consiglio ha accolto con dispiacere le dimissioni comprendendo e condividendo pienamente le ragioni che hanno indotto il maestro a rassegnarle ha al contempo ritenuto opportuno procedere immediatamente con la sua sostituzione.

Il Consiglio ha pertanto deliberato all’unanimità di nominare il professor Daniele Spini nel ruolo di direttore artistico a far data dal 1° febbraio 2023, per il prossimo biennio.

“Il futuro artistico dell’Ort – prosegue il Cda – è stato affidato dunque ad un professionista fra i più qualificati, di comprovata esperienza e serietà, ottimo conoscitore della nostra realtà, che saprà garantire alla nostra Orchestra lo smalto che le compete, così come richiesto dalle importanti sfide che abbiamo davanti”.

“Sono onorato di succedere a un musicista che ammiro – questo il primo commento di Daniele Spini – in un’istituzione gloriosa che servo già da quasi un anno in collaborazione intensa e felice con la direzione artistica lungimirante e vincente di Daniele Rustioni. Ringrazio quindi il Cda, saluto Rustioni con l’amicizia che sa, e mi impegno a far sì che l’Ort mantenga con lui il rapporto più stretto che gli sia consentito dallo sviluppo straordinario della sua carriera”.

Foto: in copertina Daniele Spini