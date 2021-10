Vaglia – Una lettera dal sindaco di Vaglia ai colleghi degli altri Comuni, per chiedere un aiuto per il territorio, pesantemente colpito dalla rovinosa grandinata di domenica 26 settembre scorso. Il sindaco Leonardo Borchi inoltra ai primi cittadini la richiesta di mettere a conoscenza le proprie comunità dei danni subiti dai cittadini di Vaglia e Bivigliano, che hanno perso non solo le auto, ma hanno subito danni pesanti alle abitazioni, senza contare la quasi completa perdita degli automezzi della Misericordia e l’inagibilità della sede. La calamità naturale non ha risparmiato neppure la Pieve trecentesca. I danni ai cittadini e al patrimonio, di cui si stanno completando le stime, ammonterebbero sui 7/8 milioni.

In considerazione di tutto ciò, e con il supporto di un video, il sindaco Borchi chiede la diffusione delle notizie presso le associazioni, per sollecitare una raccolta fondi in favore delle popolazioni sinistrate. I contributi andranno versati sul conto bancario intestato alla tesoreria del Comune di Vaglia con iban IT63R 03069 38132 000100046030, con la causale: “In solidarietà ai danneggiati dalla grandinata del 26.9.2021”.