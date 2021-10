Si tratta della concessionaria “Auto ValMugello”, con sede a Borgo San Lorenzo, e della “Nuovacomauto Spa”, presente come concessionaria Renault in località Osmannoro (Sesto Fiorentino).

“Siamo grati alle due concessionarie per questa iniziativa ideata per i cittadini del nostro comune così duramente colpito dalla grandinata del 26 settembre, e voglio ringraziarle pubblicamente- dichiara il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi- È un segnale di attenzione e di premura che apprezziamo molto, e sono sicuro sarà apprezzato anche dai miei concittadini”.

“Purtroppo in molti casi le auto danneggiate hanno subito dei danni così seri da non essere riparabili e molti cittadini devono quindi affrontare una spesa imprevista e spesso gravosa, come l’acquisto di una nuova auto. Anche per questo,- continua il Sindaco- siamo felici di sapere che esistono realtà che hanno accolto i nostri appelli di aiuto e solidarietà in un momento doloroso per la nostra comunità”.

Conclude il sindaco: “Questa attenzione e accortezza lodevoli dimostrano come le nostre iniziative di sensibilizzazione, in qualità di Amministrazione, sono state efficaci e hanno prodotto dei piccoli grandi gesti di sostegno reciproco. D’altra parte, dai momenti difficili è più facile uscirne se siamo tutti più solidali gli uni con gli altri”.