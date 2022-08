Bagno a Ripoli – L’amministrazione comunale sta cercando ancora alcune abitazioni arredate in affitto, per nuclei familiari di 2/3/4 persone, preferibilmente in zona Grassina, Antella, Ponte a Ema. Ne servono ad oggi, dopo le prime accoglienze già attivate, ancora 4.

La necessità di affitto è ovviamente temporanea, variabile da 1 a 3 mesi, a seconda del tipo di intervento necessario al ripristino della propria abitazione.

Il costo dell’affitto sarà coperto dal comune stesso. I proprietari possono manifestare la propria disponibilità scrivendo a urp@comune.bagno-a-ripoli.fi. it.

