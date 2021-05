Firenze – “Dante parla anche alla sensibilità si uomini e donne del mondo di oggi segnato dai conflitti e bisognosi di intraprendere un viaggio culturale e spirituale per sconfiggere le solitudini del nostro tempo e per guardare in modo nuovo e pacificato all’aiuola che di fa tanto feroci”.

Dante parla ancora a oggi a tutto il mondo. E’ per approfondire l’universalità del Sommo Poeta che nel settecentesimo anniversario della sua morte la rivista Testimonianze gli ha dedicato un volume doppio speciale uscito in questi ultimi giorni con 45 interventi di poeti, scrittori, intellettuali, filosofi, politici non solo italiani. Come ha scritto Thomas Stern Eliot “Dante è il più universale dei poeti di lingua moderna”

Il volume contiene molti contributi che riguardano la vita, i temi e la portata della sua opera, fra cui soprattutto quello della “rilevanza planetaria di un messaggio che risalta sia sul piano contenutistico e simbolico sia per la risonanza che la poesia dantesca ha avuto presso tante culture e tradizioni letterario”.

Il volume “Dante. Quando la poesia si fa universale” verrà presentato nel corso di una videoconferenza che verrà condotta Giovedì 27 Maggio, a partire dalle 17,30 dalla “Casa di Dante” dove saranno presenti (nel rispetto delle norme di sicurezza) , Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Piero Meucci, direttore di StampToscana, Roberto Mosi, poeta e scrittore, il presidente della “Casa” Franco Margari, sotto la guida tecnica Cesar Mambokid Martignon.

In collegamento, da remoto, interverranno: Cristina Giachi, Sauro Albisani, Andrea Bigalli, Sergio Givone, Mia Lecomte, Sara Mugnaini, Anita Tosi e (per le letture dantesche) Sara Innocenti.

Si può seguire la videoconferenza su facebook.com/testimonianze o su Canale You Tube Rivista Testimonianze).