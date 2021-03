Firenze – Poste Italiane celebra il Dantedì (25 marzo), la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, con un’iniziativa filatelica in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta. La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, e sarà l’occasione per ricordare nel nostro Paese e nel mondo il genio di Dante, con numerose iniziative, tra cui la realizzazione di una cartolina filatelica che lo raffigura accompagnato da Virgilio mentre si appresta a iniziare il suo viaggio, e sulla quale è riportata la parte finale dell’incipit del Canto I dell’Inferno: “ché la diritta via era smarrita”. La cartolina è disponibile dal 25 marzo in tutti gli uffici postali con sportello filatelico della provincia.