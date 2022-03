Firenze – “L’oro può essere creato non trovato”. Non c’è alcuna comoda pietra filosofale che trasforma la pietra nel metallo più prezioso. E’ una quest, una ricerca del “Graal”, che richiede impegno e disciplina, e passa da un esercizio continuo per raggiungere la perfezione con l’aiuto solo del proprio corpo e dei materiali che sono alla portata dell’ esperienza fisica. Quegli stessi orpelli che prima la ostacolavano.

Questo itinerario verso l’assoluto è il tema di OrO, performance presentata in questi giorni a Cango dal centro di produzione Fosca e interpretata da Cristina Abati e Angela Burico per la rassegna “ La Democrazia del corpo”, ideata dal coreografo Virgilio Sieni.

Le danzatrici seguono percorsi e traiettorie diverse, in un processo di trasformazione con evidenti salti di qualità, ma anche con parziali ritorni indietro. Perché lo stato dell’incorruttibile preziosità dell’oro, dura solo pochi momenti di perfetta realizzazione spirituale.

I suoni rozzi e disarmonici, le grida animalesche dell’inizio, si trasformano gradualmente un canto dolce e meraviglioso (grandi voci quelle due danzatrici) accompagnato dalle musiche elettroniche dal vivo realizzate da Spartaco Cortesi . Testi poetici tratti da autori diversi e combinati in modo da corrispondere alle metamorfosi fisiche delle interpreti contribuiscono a tenere in una sospensione mai risolta la danza delle interpreti.

Un effetto particolare, che completa il concetto della coreografia, è la diversa complessione fisica dei corpi delle perfomer: “E’ la grande maestosa, la piccina ogni or vezzosa”, direbbe Leporello. Cristina e Angela con la loro (forte) presenza scenica , oltre che nei loro gesti e movimenti, interpretano due modi diversi di porsi alla ricerca dell’oro. Perché lo stato di perfezione è del tutto individuale. Solo in un breve passaggio le due danzatrici si incontrano e si intrecciano, per poi tornare ciascuna nel mondo al quale ha dato forma.

La grafica del titolo con quella “r” piccola fra le due grandi “O” esprime questa alternativa che non presuppone alcun giudizio di valore: ciascuno scelga la sua strada e il suo fine. Comune è la determinazione e l’impegno senza requie per raggiungerlo.