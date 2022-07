Scandicci – Martedì 12 luglio ore 19,30 al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci va in scena Greta on the beach/studio nel cartellone del festival NUTIDA Nuovə danzatrici/ori, diretto da Cristina Bozzolini e Saverio Cona.

Ogni tempo ha la sua voce che ne esprime le urgenze, le angosce, l’orrore, la bellezza, le contraddizioni. Il nostro tempo – dichiarano i due autori Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco -ha quella di Greta Thunberg, una voce chiara, potente, che erompe nelle nostre coscienze. È una voce che se, come i millenaristi del medioevo, annuncia la catastrofe, risuona tuttavia come desiderio di redenzione nel timbro incorrotto e incorruttibile, nella sensibilità che non conosce il compromesso, nel coraggio di chi ama il coraggio e i suoi orizzonti.

È da questa voce che Greta on the beach prende forma, respiro, posizione e si rivela lentamente, come il mare che si offre calmo e seducente alla vista del bagnante, per trasformarsi con l’arrivo di un vento inatteso in onda impetuosa, tempesta, furia, tragedia, forse salvezza.

In scena cinque danzatori : Giulia Anastasio, Chiara Casiraghi, Camilla Giani, Aldo Nolli, Valerio Palladino, con la regia, l’ideazione e la coreografia del duo Foscarini e Lopalco.

Lo spettacolo è una coproduzione: VAN, Compagnia Nuovo Balletto Di Toscana, Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti con il supporto di Fabbrica Europa PARC Performing Arts Research Centre.

Foto: greta on the beach (ph Giampaolo Becherini)